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Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)
Haber Giriş: 29.09.2020 - 10:25 | Son Güncelleme:

Şehit uzman çavuşun cenazesi, törenle memleketine uğurlandı

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Şehit uzman çavuşun cenazesi, törenle memleketine uğurlandı
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Irak'ın kuzeyinde düzenlenen Pençe Harekatı'nda, PKK'lı teröristlerin tuzakladığı mühimmatın infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Serdar Temelli'nin (22) cenazesi, Hakkari’de düzenlenen törenin ardından memleketi Mardin’e uğurlandı.

Şehit Uzman Çavuş Serdar Temelli için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Yüksekova 3'üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Muammer Alper, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Hasan Paçalı, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Emniyet Müdürü Atanur Aydın, siyasi parti temsilcileri, polis ve askerler katıldı. Şehit Uzman Çavuş Temelli'nin Türk bayrağına sarılı cenazesinin tören alanına getirilmesinin ardından bir dakikalık saygı duruşundu bulunuldu, özgeçmişi okundu. Yapılan duaların ardından Şehit Temelli'nin cenazesi, helikopterle memleketi Mardin'e uğurlandı.

Şehit uzman çavuşun cenazesi, törenle memleketine uğurlandı

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