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Şehit Uzman Çavuş Yusuf Avan, son yolculuğuna uğurlandı... Cenaze törenine İçişleri Bakanı Soylu da katıldı

#Adana#Kozan#Yusuf Avan
Şehit Uzman Çavuş Yusuf Avan, son yolculuğuna uğurlandı... Cenaze törenine İçişleri Bakanı Soylu da katıldı

Adana’nın Kozan ilçesinde jandarma aracı ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Avan, memleketi Osmaniye’de gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehidin babası Adem Avan ile birlikte tabuta omuz verdi. 

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Adana’nın Kozan ilçesinde dün Mustafa Ç. yönetimindeki otomobille çarpışıp takla atan Kozan Jandarma Komutanlığı’na ait minibüste şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Avan’ın (28) cenazesi, Adana’daki törenin ardından memleketi Osmaniye’nin Düziçi ilçesindeki Merkez Camii’ne getirildi.

Burada düzenlenen törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, milletvekilleri, belediye başkanları, askeri erkan, kent protokolü, babası Adem Avan, eşi Cennet Avan, çocuğu Mesude Irmak Avan (2), kız ve erkek kardeşleri ile vatandaşlar katıldı.

Şehit Uzman Çavuş Yusuf Avan, son yolculuğuna uğurlandı... Cenaze törenine İçişleri Bakanı Soylu da katıldı

DUALARLA TOPRAĞA VERİLDİ

Şehidin babası Adem Avan, oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutunun önüne konulan sandalyeye oturup gözyaşı döktü. Minik kızı Mesude Irmak ve yakınlarıyla cenaze törenine gelen şehidin eşi Cennet Avan’ı yakınları güçlükle ayakta tutabildi.

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Şehit Uzman Çavuş Yusuf Avan, son yolculuğuna uğurlandı... Cenaze törenine İçişleri Bakanı Soylu da katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehidin ailesinin yanına giderek başsağlığı diledi. İl Müftüsü Ali Çakmak’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin tabutuna Bakan Soylu, baba Adem Avan ile vatandaşlar omuz verdi. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Avan'ın cenazesi daha sonra dualarla Çamiçi Mezarlığındaki şehitlikte toprağa verildi.

Şehit Uzman Çavuş Yusuf Avan, son yolculuğuna uğurlandı... Cenaze törenine İçişleri Bakanı Soylu da katıldı

 

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#Adana#Kozan#Yusuf Avan

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