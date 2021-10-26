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Şehit Uzman Çavuş Yalman, son yolculuğuna uğurlandı

#Osmaniye#Şehit#Yunus Emre Yalman

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Yıldırım Harekat Bölgesi'nde PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen Uzman Çavuş Yunus Emre Yalman'ın (25) cenazesi, memleketi Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde toprağa verildi.

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Irak'ın kuzeyinde Pençe Yıldırım Harekat Bölgesinde dün PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen Uzman Çavuş Yunus Emre Yalman'ın cenazesi, son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Osmaniye'nin Düziçi ilçesine getirildi.

Şehit Uzman Çavuş için Hakkaride uğurlama töreni

İlgili Haber:Şehit Uzman Çavuş için Hakkari'de uğurlama töreni

Boğaziçi Mahallesi'ndeki baba evinde alınan helalliğin ardından Hacılar Camisi'nde tören düzenlendi. Törene, annesi Meryem, babası Eyüp Yalman, ablası Mukaddes Torun, kendisi gibi uzman çavuş olan ağabeyi Mehmet Akif Yalman, yakınları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, milletvekilleri, 39'uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Tutucu, Garnizon Komutanı Topçu Albay Gürsel Kanca ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin gözü yaşlı babası ve annesini, yakınları ile kent protokolü teselli etmeye çalıştı.

Şehit Uzman Çavuş Yalman, son yolculuğuna uğurlandı

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Bekar olduğu öğrenilen Şehit Yunus Emre Yalman'ın cenazesi, İl Müftüsü Ali Çakmak'ın kıldırdığı namazın ardından dualarla Çamiçi Mezarlığı'ndaki toprağa verildi.

Şehit Uzman Çavuş Yalman, son yolculuğuna uğurlandı

 

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#Osmaniye#Şehit#Yunus Emre Yalman

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