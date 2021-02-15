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Gündem
Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA) 
Haber Giriş: 15.02.2021 - 14:54 | Son Güncelleme:

Şehit Uzman Çavuş Ümit Gıcır, Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlandı

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Şehit Uzman Çavuş Ümit Gıcır, Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlandı
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IRAK’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde, PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Uzman Çavuş Ümit Gıcır, memleketi Balıkesir’in Altıeylül ilçesine bağlı kırsal Çandır Mahallesi'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde icra edilen 'Pençe Kartal 2' operasyonu esnasında yapılan mağara aramasında naaşına ulaşılan Uzman Çavuş Ümit Gıcır’ın cenazesi, uçakla Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üssü'ne getirildi. Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan evinin önünde helallik alınan Şehit Uzman Çavuş Ümit Gıcır’ın cenazesi, Altıeylül ilçesine bağlı kırsal Çandır Mahallesi'ne getirildi.

Şehit Uzman Çavuş Ümit Gıcır, Balıkesirde son yolculuğuna uğurlandı

Buradaki cenaze törenine Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil, askerler, siyasiler ve bürokratlar katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da çelenk gönderdi. Bekar olan Şehit Uzman Çavuş Ümit Gıcır'ın babası Musa Gıcır, anne Zülbiye Gıcır ablası Gönül Gıcır ve kardeşi Ahmet Gıcır cenaze töreninde duygulu anlar yaşadı.

Balıkesir İl Müftüsü Ramazan Topcan'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından, Şehit Uzman Çavuş Ümit Gıcır’ın Türk bayrağına sarılı tabutu bir süre meslektaşları tarafından omuzlarda taşındı. Şehit Uzman Çavuş Ümit Gıcır, kırsal Çandır Mahalle Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.

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