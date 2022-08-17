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Şehit Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu'nun cenazesi, memleketine uğurlandı

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#Şanlıurfa#Şehit#Uğurcan Cirnooğlu
Şehit Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlunun cenazesi, memleketine uğurlandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2022 10:14

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinin Suriye sınırındaki Çiçekalan Hudut Karakolu'na, PKK/YPG'li teröristler tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Topçu Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu'nun cenazesi, düzenlenen törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Kilis’e gönderildi.

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Suriye'nin Ayn El Arap bölgesinden dün sabah saatlerinde PKK/YPG'li teröristlerce Birecik ilçesine bağlı Çiçekalan Hudut Karakolu’na saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan 5 asker tahliye edilerek ilk müdahalelerinin ardından helikopterle Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan yaralı askerlerden Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehit Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlunun cenazesi, memleketine uğurlandı

TÖRENLE UĞURLANDI

Şehit Topçu Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu için sabah saatlerinde Şanlıurfa GAP Havalimanı’nda tören düzenledi. Törene; Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral Metin Gürak, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Akbuğa, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, şehidin eşi Fidan, kızı Fatma ile askerler katıldı. Özgeçmişinin okunması ve dualar edilmesinin ardından şehit Uzman Çavuş Cirnooğlu’nun cenazesi, helikopterle memleketi Kilis’e gönderildi.

Şehit Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlunun cenazesi, memleketine uğurlandı

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#Şanlıurfa#Şehit#Uğurcan Cirnooğlu

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