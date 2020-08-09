MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriŞehit Uzman Çavuş Süleyman Ural'ın cenazesi Samsun'a getirildi
GeriGündem Şehit Uzman Çavuş Süleyman Ural'ın cenazesi Samsun'a getirildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
AA
Haber Giriş: 09.08.2020 - 02:38,Son Güncelleme:

Şehit Uzman Çavuş Süleyman Ural'ın cenazesi Samsun'a getirildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Şehit Uzman Çavuş Süleyman Ural'ın cenazesi Samsun'a getirildi
Abone Olgoogle-news

Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 24 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Süleyman Ural'ın naaşı, memleketi Samsun'un Vezirköprü ilçesine getirildi.

Askeri uçakla Merzifon Havalimanı'na getirilen şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, tören mangası tarafından cenaze aracına konuldu.

Törene şehidin annesi Arife ve babası Aslan Ural ile yakınlarının yanı sıra, AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale ile diğer protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırılan şehidin naaşı, bugün ilçede yapılacak törenin ardından toprağa verilecek.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle