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Hüseyin KALAY/VEZİRKÖPRÜ (Samsun) (DHA)
Haber Giriş: 09.08.2020 - 16:44,Son Güncelleme:

Şehit Uzman Çavuş Süleyman Ural son yolculuğuna uğurlandı

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Şehit Uzman Çavuş Süleyman Ural son yolculuğuna uğurlandı
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Pençe - Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Süleyman Ural (24), memleketi Samsun'un Vezirköprü ilçesinde toprağa verildi.

Pençe- Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Ural için bugün memleketi Samsun’un Vezirköprü ilçesi Çekalan Mahallesi’nde cenaze töreni düzenlendi.

Merkez Camii’nde gerçekleştirilen törene Vali Zülkif Dağlı, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile şehit babası Arslan Ural, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı. Şehit annesi Arife Ural ise cenaze evinde taziyeleri kabul etti.

Şehit Uzman Çavuş Süleyman Ural son yolculuğuna uğurlandı
DÜĞÜN HAZIRLIĞI YAPIYORDU

Öğlen namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Ural’ın cenazesi aynı mahalledeki aile kabristanlığında toprağa veridi. 2 yıllık asker olan Şehit Ural'ın Merve Şahin ile 5 aylık nişanlı olduğu ve düğün hazırlığı yaptığı belirtildi.

Şehit Uzman Çavuş Süleyman Ural son yolculuğuna uğurlandı

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