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Şehit uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

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#Mehmet Ali Yıldırım#Adana#Şırnak
Şehit uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2025 11:55

Şırnak'ta, operasyon sırasında kayalıklardan düşerek şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Yıldırım (26), memleketi Adana'da toprağa verildi.

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Şırnak Milli Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Yıldırım, dün Cudi Dağı bölgesinde yürütülen bir operasyonda kayalıklardan düşüp şehit oldu.

Şehit uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Yıldırım'ın cenazesi, getirildiği memleketi Seyhan ilçesi 2000 Evler Mahallesi'ndeki babaevinden helallik alındıktan sonra tören için Kabasakal Mezarlığı'na götürüldü.

Şehit uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Törene, şehidin eşi Atiye (25), babası Sadi (56), annesi Adalet Yıldırım (57), kardeşleri, yakınları, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger ile il protokolü ve askeri erkan katıldı. Şehit Mehmet Ali Yıldırım, kılınan namazın ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı. (DHA)

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Şehit uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Şehit uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Şehit uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

 

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#Mehmet Ali Yıldırım#Adana#Şırnak

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