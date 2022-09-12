Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Şehit Uzman Çavuş Savaş Borlu, Niğde'de son yolculuğuna uğurlandı

Güncelleme Tarihi:

#Niğde#Savaş Borlu#Şehit
Şehit Uzman Çavuş Savaş Borlu, Niğdede son yolculuğuna uğurlandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2022 17:17

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu'nda çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Savaş Borlu (26), memleketi Niğde'de toprağa verildi.

Haberin Devamı

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde arama-tarama faaliyeti sırasında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Piyade Uzman Çavuş Savaş Borlu şehit oldu. Borlu'nun şehadet haberi, memleketi Niğde'nin Değirmenli Beldesi Yukarı Mahallesi'ndeki ailesine ulaştı.

Şehit Uzman Çavuş Savaş Borlu, Niğdede son yolculuğuna uğurlandı

Bekar olduğu öğrenilen şehit Borlu'nun baba evinin bulunduğu sokak, Türk bayrakları ile donatıldı. Öğle saatlerinde beldedeki baba evinde helallik alınmasının ardından Şehit Borlu için tören düzenlendi.

Şehit Uzman Çavuş Savaş Borlu, Niğdede son yolculuğuna uğurlandı

Haberin Devamı

Törene Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavakloğlu, Vali Mustafa Koç, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, Niğde Şehit Aileleri Derneği Başkanı Ömer Demir, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Uzman Çavuş Savaş Borlu, Niğdede son yolculuğuna uğurlandı

Şehidin annesi Hanife, babası Mustafa ve kardeşi Mevlüt Borlu, tören sırasında gözyaşlarını tutamadı. Şehidin cenazesi, ikindi vakti Niğde Müftüsü Osman Ayas’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından belde mezarlığında toprağa verildi.

Şehit Uzman Çavuş Savaş Borlu, Niğdede son yolculuğuna uğurlandı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Niğde#Savaş Borlu#Şehit

BAKMADAN GEÇME!

Felaketlerle dolu annus horribiliste ne olmuştu Kraliçe 2. Elizabethin hayatında 6 önemli dönüm noktası...

Felaketlerle dolu 'annus horribilis'te ne olmuştu? Kraliçe 2. Elizabeth'in hayatında 6 önemli dönüm noktası...

#Kraliçe 2. Elizabeth
Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellanın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellan'ın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

#Ferdinand Macellan
Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak

Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak?

#Kral 3'Üncü Charles

BAKMADAN GEÇME!

Felaketlerle dolu annus horribiliste ne olmuştu Kraliçe 2. Elizabethin hayatında 6 önemli dönüm noktası...

Felaketlerle dolu 'annus horribilis'te ne olmuştu? Kraliçe 2. Elizabeth'in hayatında 6 önemli dönüm noktası...

#Kraliçe 2. Elizabeth
Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellanın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellan'ın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

#Ferdinand Macellan
Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak

Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak?

#Kral 3'Üncü Charles