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Hasan DÖNMEZ- Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY (DHA)
Haber Giriş: 04.06.2021 - 16:31 | Son Güncelleme:

Şehit Uzman Çavuş Şahin Sarılmaz, son yolculuğuna uğurlandı

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Şehit Uzman Çavuş Şahin Sarılmaz, son yolculuğuna uğurlandı

Zeytin Dalı harekat bölgesinde teröristlerin düzenlediği roketatarlı saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Şahin Sarılmaz'ın (24) cenazesi, memleketi Aksaray'ın Güzelyurt ilçesi Ihlara beldesinde toprağa verildi.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Şahin Sarılmaz’ın cenazesi, Hatay'da düzenlenen tören sonrası askeri uçakla önce Nevşehir Havalimanı'na, buradan da karayoluyla Ihlara beldesine getirildi.

Şehit Uzman Çavuş Şahin Sarılmaz, son yolculuğuna uğurlandı
3 yıllık uzman çavuş olan Sarsılmaz için beldede tören düzenlendi. Törene Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, protokol üyeleri, ailesi ve yakınları katıldı.

Şehit Uzman Çavuş Şahin Sarılmaz, son yolculuğuna uğurlandı
Bakan Yardımcısı Kavaklıoğlu şehit babası Şenol Sarılmaz'a taziyede bulundu.

Şehit Uzman Çavuş Şahin Sarılmaz, son yolculuğuna uğurlandı
Annesi Birten ile 10 aylık eşi Binnur Sarsılmaz, Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Birten ve Binnur Sarsılmaz’ı yakınları teselli etmeye çalıştı.

Şehit Uzman Çavuş Şahin Sarılmaz, son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Uzman Çavuş Şahin Sarılmaz'ın cenazesi, kılınan namazın ardından belde mezarlığındaki şehitliğe toprağa verildi.

Şehit Uzman Çavuş Şahin Sarılmaz, son yolculuğuna uğurlandı

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