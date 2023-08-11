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Şehit uzman çavuş Özkan Lale'nin cenazesi memleketine getirildi

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#Özkan Lale#Şehit#Uzman Çavuş
Şehit uzman çavuş Özkan Lalenin cenazesi memleketine getirildi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 11, 2023 14:40

Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerin taciz ateşiyle şehit olan Piyade Uzman Çavuş Özkan Lale'nin (27) cenazesi, memleketi Sivas'a getirildi.

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Piyade Uzman Çavuş Özkan Lale’nin cenazesi, askeri uçakla memleketi Sivas'a getirildi. Şehit için Nuri Demirağ Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlendi. Törene; Sivas Vali Vekili Şakir Öner Öztürk, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu, Ak Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy, Belediye Başkan Vekili Turan Topgül, şehidin babası Kenan ve annesi Emine Lale ile ağabeyi Yasin, kardeşi Serkan Lale ve kız kardeşi Zümrüt Alma ile askeri erkan ve şehidin yakınları katıldı.

Şehit uzman çavuş Özkan Lalenin cenazesi memleketine getirildi


Kız kardeşi Zümrüt Alma'nın karşılama sırasında Şehit ağabeyinin askeri üniformasını giydiği görüldü. Şehidin annesi Emine Lale'yi, AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy teselli etmeye çalıştı. Havalimanındaki karşılama sonrası cenaze aracına konulan şehidin cenazesi, morga kaldırıldı.

Şehit Özkan Lale’nin cenazesi, ikindi vakti Yukarı Tekke Mezarlığı Ayyıldız Camisi'nde kılınacak namazın ardından Garnizon Şehitliği'nde toprağa verilecek. 

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Şehit uzman çavuş Özkan Lalenin cenazesi memleketine getirildi

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#Özkan Lale#Şehit#Uzman Çavuş

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