Şehit uzman çavuş Özkan Lale'nin cenazesi memleketine getirildi

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Piyade Uzman Çavuş Özkan Lale’nin cenazesi, askeri uçakla memleketi Sivas'a getirildi. Şehit için Nuri Demirağ Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlendi. Törene; Sivas Vali Vekili Şakir Öner Öztürk, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu, Ak Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy, Belediye Başkan Vekili Turan Topgül, şehidin babası Kenan ve annesi Emine Lale ile ağabeyi Yasin, kardeşi Serkan Lale ve kız kardeşi Zümrüt Alma ile askeri erkan ve şehidin yakınları katıldı.

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