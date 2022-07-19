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Şehit Uzman Çavuş Mustafa Bozkurt, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

#Kayseri#Van#Çatak
Şehit Uzman Çavuş Mustafa Bozkurt, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Van'ın Çatak ilçesinde kırsalında el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesiyle şehit düşen Uzman Jandarma Çavuş Mustafa Bozkurt (43), memleketi Kayseri’de toprağa verildi.

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Çatak ilçesi, Övecek Mahallesi'nde başlatılan 'Eren Abluka-22 Şehit Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Mahmut Top' operasyonunda dün saat 03.30 sıralarında teröristlerce konulan EYP'nin infilak etmesi sonucu Uzman Jandarma Çavuş Mustafa Bozkurt şehit oldu.

Bozkurt'un acı haberi, Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'ndeki ailesine verildi. Evli ve 3 çocuk babası Bozkurt'un cenazesi, Van Jandarma Filo Komutanlığı'ndaki törenin ardından memleketi Kayseri'ye uğurlandı.

Şehit Uzman Çavuş Mustafa Bozkurt, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Kalemkırdı Camii'ne getirilen şehit Bozkurt’un cenazesine, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Haldun Taşan, ilçe belediye başkanları, daire müdürleri, şehit Bozkurt’un babası Mehmet, annesi Nefika, eşi Tuğba, kardeşi Keziban, çocukları Atakan (20), Alper (19) ve Elif Bozkurt (18) ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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Şehit Uzman Çavuş Mustafa Bozkurt, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Cenazede şehit Bozkurt’un tabutuna sarılan yakınları gözyaşı döktü. Şehidin kızı Elif Bozkurt, babasının yüzüğünü parmağına takıp, tespihini elinde taşıdı. Kılınan cenaze namazının ardından şehit Bozkurt, Kartal Şehitliği’nde toprağa verildi.

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#Kayseri#Van#Çatak

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