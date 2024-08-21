Şehit Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk'e acı veda

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Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk, 3 Ağustos'ta Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerin tuzakladığı EYP'nin infilak etmesi sonucu yaralandı. Ankara'da Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Önk, dün şehit oldu.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Önk için öğle vakti Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ankara Valisi Vasip Şahin, Genelkurmay 2'nci Başkanı Orgeneral Kemal Yeni ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Önk’ün Türk bayrağına sarılı tabutu, silah arkadaşlarının omuzlarında tören alanına getirildi. Şehidin babası İlhan (56) ve annesi Elif Önk (51) törende güçlükle ayakta durdu. Şehidin kız kardeşi Nisa Nur Önk (16), gözyaşlarına hakim olamadı. Şehidin 2 yıllık eşi Melisa Önk'ü (26) ise yakınları teselli etmeye çalıştı. Şehidin babaannesi Fatma Önk (78) ise törene tekerlekli sandalyeyle katıldı. Muhammed Emin Önk'ün cenazesi, kılınan cenaze namazı sonrası Cebeci Şehitliği'nde toprağa verildi.

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Bayburt'un Demirözü ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk’ün, 5 yıl önce Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesine göreve başladığı bildirildi.