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Şehit uzman çavuş memleketinde son yolculuğuna uğurlandı

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#Şehit#Jandarma#Ordu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2024 14:36

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde silah kazası sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yavuz Güney (30) memleketi Ordu'da toprağa verildi.

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Jandarma Komando Alay Komutanlığı'nda meydana gelen silah kazasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yavuz Güney'in cenazesi askeri uçakla Ordu-Giresun Havalimanı'na getirildi.

Şehit uzman çavuş memleketinde son yolculuğuna uğurlandı

Şehit askerin naaşı, cenaze nakil aracıyla konvoy eşliğinde Ünye ilçe meydanına götürüldü.

Şehit uzman çavuş memleketinde son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Uzman Çavuş Yavuz Güney için burada düzenlenen cenaze törenine, eşi Şehnaz, çocukları Ertuğrul, Eren, annesi Hamide, babası Mustafa Güney ile AK Parti Ordu milletvekilleri Mahmut Özer, Mustafa Hamarat, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, Ordu Vali Yardımcısı Ayhan Durmuş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Samsun İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bahçepınar, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Muharrem Aydın, ilçe belediye başkanları, vatandaşalar katıldı.

Şehit uzman çavuş memleketinde son yolculuğuna uğurlandı

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Şehidin cenazesi kılınan cenaze namazı sonrası ilçeye bağlı Yazkonağı Mahallesi'nde aile mezarlığına defnedildi.

Şehit uzman çavuş memleketinde son yolculuğuna uğurlandı

Şehit uzman çavuş memleketinde son yolculuğuna uğurlandı

Şehit uzman çavuş memleketinde son yolculuğuna uğurlandı

 

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#Şehit#Jandarma#Ordu

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