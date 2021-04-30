Şehit Uzman Çavuş Mehmet Kırmızı'nın naaşı Adana'ya ulaştı! Yürek dağlayan sözler

PKK’lı teröristlerin saldırısında yaralanan Uzman Çavuş Mehmet Kırmızı, tedavi gördüğü Ankara'da, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şehit oldu. Şehidin acı haberi, Ceyhan ilçesi Şanözbilen Mahallesi'nde yaşayan ailesine ulaştı. Şehidin evinin olduğu sokak Türk bayraklarıyla donatıldı.



4 AY ÖNCE NİŞANLANMIŞ



Anne Aliye Kırmızı, çocukları Yasemin ve Fehmi ile birlikte şehit oğlunun cenazesini karşılamak için Adana Havalimanı'na gitti. 4 ay önce nişanlandığı belirtilen Mehmet Kırmızı’nın babası Zeynel ile ağabeyi Sedat Kırmızı'nın ise Ankara’da oldukları kaydedildi.







KAYMAKAM YILMAZ, ACI HABERİ PAYLAŞTI



Ceyhan Kaymakamı Bayram Yılmaz, Mehmet Kırmızı'nın şehit olduğu haberini sosyal medya hesabından paylaştı. Kırklareli Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı emrinde görev yapan şehit Mehmet Kırmızı'nın Hakkari - Otluca bölgesinde görevlendirildiğini kaydeden Yılmaz, "28.04.2021 günü arazide arama tarama sırasında yapılan füze tacizinde ağır yaralanan, aslen Hatay Altınözü'nden, Ceyhan ilçemiz merkez nüfusuna kayıtlı İstihkam Uzman Çavuş Mehmet Kırmızı, tedavi gördüğü Ankara GATA Hastanesi'nde şehit olmuştur. Allah'ım sonsuz rahmet eylesin, ailesine sabır versin. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Adana Valiliği, şehit Uzman Çavuş Mehmet Kırmızı’nın cenazesinin, yarın öğlende Ceyhan ilçesinde Asri Mezarlığı şehitliğinde defnedileceğini açıkladı.

ASKERİ UÇAKLA GETİRİLDİ

PKK'lı teröristlerin saldırısında yaralandıktan sonra tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Uzman Çavuş Mehmet Kırmızı'nın (27), naaşı askeri uçakla Adana’ya getirildi. Burada düzenlenen törene Adana Valisi Süleyman Elvan, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kent protokolü ve şehidin yakınları katıldı.

ŞEHİDİN ABLASI: NERENE VURDULAR KARDEŞİM

Şehit Kırmızı’nın naaşı uçaktan indirildiği sırada annesi Aliye Kırmızı, kız kardeşi Yasemin Keleş ve nişanlısı Ayla, güçlükle ayakta durdu. Şehidin ablası Yasemin Keleş ve nişanlısı Ayla birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin ablası Yasemin Keleş'in, "Nerene vurdular kardeşim. Daha devleti koruyacaktı, daha zalimleri vuracaktı benim kardeşim’’ sözleri yürekleri dağladı.

OĞLUNUN GÖZYAŞLARINI SİLDİ

Törende acılı anne Aliye Kırmızı, gözyaşlarına boğuldu. Anne Kırmızı, oğlu Sedat Kırmızı'nın gözyaşlarını silip, teselli etmeye çalıştı. Tören mangası eşliğinde şehidin naaşı, cenaze nakil aracına taşındı.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara