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DHA
Haber Giriş: 23.08.2020 - 18:29 | Son Güncelleme:

Şehit Uzman Çavuş Kıran, son yolculuğuna uğurlandı

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Şehit Uzman Çavuş Kıran, son yolculuğuna uğurlandı
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Giresun’daki sel felaketinde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Onur Kıran (23) için Giresun Jandarma Komutanlığı’nda tören düzenledi.

Törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, askeri erkan ve kent protokolü katıldı. Duaların okunduğu törende, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna 3 bakan da omuz verip, cenaze aracına kadar taşıdı. Törenin ardından Uzman Çavuş Onur Kıran’ın naaşı, memleketi Çanakkale’ye uğurlandı.

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