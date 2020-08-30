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Mustafa ERCAN- Soner AYDIN/MERSİN (DHA)
Haber Giriş: 30.08.2020 - 15:01 | Son Güncelleme:

Şehit Uzman Çavuş İdris Şahin nişan kıyafetleri ile son yolculuğuna uğurlandı

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Şehit Uzman Çavuş İdris Şahin nişan kıyafetleri ile son yolculuğuna uğurlandı
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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, İran sınırından sızma girişiminde bulunan PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş İdris Şahin (25), memleketi Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı. Törende şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunun üzerine nişanda giydiği beyaz gömleği ve siyah kravatı bırakıldı.

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesi sınırında İran tarafından sızma girişiminde bulunan PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş İdris Şahin için memleketi Mersin'de tören düzenlendi.

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze töreni için askerlerin omuzlarında Muğdat Camisi avlusuna getirildi. Buradaki törene şehidin annesi Ferizade ile babası Abdullah Şahin, nişanlısı Özlem Kaya, yakınları ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Tuğamiral Ercan Kireçtepe, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, milletvekilleri, belediye başkanları, askerler ile çok sayıda kişi katıldı.

Şehit Uzman Çavuş İdris Şahin nişan kıyafetleri ile son yolculuğuna uğurlandı
Şehidin ailesi ve yakınları, tabuta sarılarak, uzun süre gözyaşı dökerken kardeşi ise şehidin nişanı sırasında giydiği beyaz gömleği ile siyah kravatını tabut üzerine bıraktı.

Şehit Uzman Çavuş İdris Şahin nişan kıyafetleri ile son yolculuğuna uğurlandı
Şehit İdris Şahin’in cenazesi, İl Müftüsü Şaban Kondi tarafından kıldırılan namazın ardından Akbelen Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Şehit Uzman Çavuş İdris Şahin nişan kıyafetleri ile son yolculuğuna uğurlandı

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