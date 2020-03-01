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Harun GÖKÇEOĞLU/AKDAĞMADENİ (Yozgat) (DHA)
Haber Giriş: 01.03.2020 - 16:29,Son Güncelleme:/

Şehit Uzman Çavuş Hasan Hüseyin Özdemir'i 5 bin kişi son yolculuğuna uğurladı

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Şehit Uzman Çavuş Hasan Hüseyin Özdemir'i 5 bin kişi son yolculuğuna uğurladı
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Suriye'nin İdlib kentinde hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hasan Hüseyin Özdemir (24) Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı törenle toprağa verildi.

İdlib kentinde hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hasan Hüseyin Özdemir'in cenazesi, Akdağmadeni Devlet Hastanesi morgundan alınarak ilçeye bağlı Arpalık köyündeki camiye getirildi.

Buradaki törene Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kayseri 2'nci Hava İkmal Bakım Merkezi (HİBK) ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Yozgat Valisi Kadir Çakır, ailesi, askeri erken ve yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

Şehit Uzman Çavuş Hasan Hüseyin Özdemiri 5 bin kişi son yolculuğuna uğurladı
Tören öncesi baba İbrahim Özdemir taziyeleri kabul ederken, 7 çocuğundan en küçüğü kaybetmenin acısını yaşayan anne Emine Özdemir gözyaşı döktü.

Şehit Uzman Çavuş Hasan Hüseyin Özdemiri 5 bin kişi son yolculuğuna uğurladı
Şehidin ağabeyleri ise Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı dökerek şehit Özdemir'in fotoğrafını öptü.

Şehit Uzman Çavuş Hasan Hüseyin Özdemiri 5 bin kişi son yolculuğuna uğurladı
Yozgat İl Müftü Vekili Süleyman Eroğlu'nun öğle namazı sonrası kıldırdığı cenaze namazının ardından helallik alındı. Daha sonra tekbirler eşliğinde omuzlarda taşınan şehit Özdemir, köy mezarlığında toprağa verildi.

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