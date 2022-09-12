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Şehit Uzman Çavuş Harun Yıldırım, Mersin'de toprağa verildi

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#Mersin#Şehit#MSB
Şehit Uzman Çavuş Harun Yıldırım, Mersinde toprağa verildi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2022 15:40

IRAK'ın kuzeyinde, Pençe- Kilit Operasyonu'nda teröristlerle çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Harun Yıldırım (25), Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı.

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Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe- Kilit Operasyonu'nda, teröristlerle çıkan çatışmada dün şehit olan Piyade Uzman Çavuş Harun Yıldırım'ın cenazesi, tören için Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camisi'ne getirildi. Bekar olduğu öğrenilen şehidin cenaze törenine; Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek ve Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu ile annesi Ayşe Yıldırım, babası Orhan Yıldırım ve yakınları katıldı.

Şehit Uzman Çavuş Harun Yıldırım, Mersinde toprağa verildi

İl Müftüsü Aydın Yığman'ın kıldırdığı namazın ardından şehit Harun Yıldırım'ın cenazesi, Akbelen Mezarlığı içindeki şehitlikte toprağa verildi.
Şehit Uzman Çavuş Harun Yıldırım, Mersinde toprağa verildi


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#Mersin#Şehit#MSB

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