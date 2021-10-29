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Şehit Uzman Çavuş Harun Çalışkan'ın cenazesi Samsun'da

#Şehit#Harun Çalışkan#Samsun
Şehit Uzman Çavuş Harun Çalışkanın cenazesi Samsunda

Irak'ın kuzeyinde teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Harun Çalışkan'ın (29) cenazesi, memleketi Samsun'a getirildi.

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Pençe Yıldırım Operasyon Bölgesi'nde teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Harun Çalışkan'ın cenazesi Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirildi. Cenaze, Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ömer Ersever'in de aralarında bulunduğu askeri ve mülki erkan ile aile üyeleri ve vatandaşlar tarafından karşılandı. Şehit Çalışkan'ın cenazesi, uçaktan indirildikten sonra bir süre askerlerin omuzlarında taşınarak cenaze nakil aracına konuldu.

Şehit Uzman Çavuş Harun Çalışkanın cenazesi Samsunda



Şehidin cenazesi uçaktan indirildiği sırada annesi Şehri Çalışkan ve kız kardeşi Sevda Çalışkan gözyaşlarına boğuldu. Şehidin babası Recep Çalışkan ile 2 aylık hamile olan eşi Dilek Çalışkan'ın ise sağlık durumları elvermediği için törene katılamadıkları öğrenildi.

Şehit Harun Çalışkan'ın cenazesi Havza ilçesinde toprağa verilecek.

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