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Şehit Uzman Çavuş Ergin son yolculuğa uğurlandı! Gözyaşları sel oldu

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#Reşat Ergin#Şehit#Manisa
Şehit Uzman Çavuş Ergin son yolculuğa uğurlandı Gözyaşları sel oldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2022 17:00

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, PKK'lı teröristlerin taciz ateşinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Reşat Ergin'in (27) cenazesi, memleketi Manisa'nın Gördes ilçesinde toprağa verildi.

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Irak'ın kuzeyinde süren Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, dün PKK'lı teröristlerin açtığı taciz ateşinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Reşat Ergin'in cenazesi, hava yoluyla ailesinin yaşadığı Manisa'nın Akhisar ilçesine götürüldü. Ulucami Mahallesi'ndeki baba ocağı önünde şehit Ergin için helallik alındı. Bu sırada şehidin babası Erhan Ergin, annesi Gülşah Ergin ve kız kardeşi Fatma Ergin, gözyaşı döktü. Anne Ergin'in, "Oğlumun kokusunu duymak istiyorum" diyerek askerlere sarılması, yürek burktu. Bekar olan şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, daha sonra toprağa verilmek üzere memleketi olan Gördes ilçesinin Boyalı Mahallesi'ne getirildi. Boyalı Mahallesi Camisi'nde şehit Ergin için askeri tören düzenlendi.

Şehit Uzman Çavuş Ergin son yolculuğa uğurlandı Gözyaşları sel oldu

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Törene Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, AK Parti Manisa milletvekilleri Tamer Akkal, Uğur Aydemir, CHP Manisa milletvekilleri Özgür Özel ve Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, şehidin ailesi, yakınları ve askeri personel katıldı. Kılınan namazın ardından şehidin bir süre askerlerin omzunda taşınan Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze aracına koyuldu. Şehit Uzman Çavuş Reşat Ergin'in cenazesi, Boyalı Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Şehit Uzman Çavuş Ergin son yolculuğa uğurlandı Gözyaşları sel oldu


Öte yandan 16 Aralık 2019'da uzman çavuş olan Reşat Ergin'in, 9 yıl önce Twitter'daki hesabından "Annemin çığlığıyla tüm şehir uyanacak ama ben uyanmayacağım" paylaşımını yaptığı görüldü. 

Şehit Uzman Çavuş Ergin son yolculuğa uğurlandı Gözyaşları sel oldu

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#Reşat Ergin#Şehit#Manisa

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