Şehit Uzman Çavuş Eren Kızıldağ'a acı veda... Vasiyeti yerine getirildi

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Bölücü terör örgütü PKK'nın hain saldırısı sonucu 16 Kasım'da Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde ağır yaralanan ve Ankara Gülhane Tıp Akademisi'nde tedavi altına alınan Uzman Çavuş Eren Kızıldağ (25), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak geçtiğimiz gün akşam şehit düştü.

ŞEHİDİN VASİYETİ YERİNE GETİRİLDİ

Şehit olan Uzman Çavuş Eren Kızıldağ'ın cenaze namazı, vasiyeti üzerine Sabancı Merkez Camii'nde kılındı. Namaz sırasında şehidin babası İsmail (49) güçlükle ayakta dururken annesi Ayşe (45) gözyaşlarına boğuldu.

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Namazın ardından şehidin eşi Esma Kızıldağ (25) ise eşinin tabutunun yanına gidip önce tabutu öptü daha sonra da, ‘Canım eşim, doyamadım Allah’ım’ diyerek ağıt yaktı.

Uzman Çavuş Eren Kızıldağ'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere Feke ilçesine gönderildi. Törene kent protokolü, askeri erkan ve Eren Kızıldağ’ın yakınları katıldı.