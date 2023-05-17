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Şehit Uzman Çavuş Doğan, son yolculuğuna uğurlandı

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#Bayram Doğan#Şehit Cenazesi#Tokat
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2023 18:31

Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Bayram Doğan (26), memleketi Tokat'ta toprağa verildi.

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Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Çayıraltı köyünde yaşayan Necati ve Havva Doğan çiftinin 5 çocuğundan dördüncüsü ve bekar olan Jandarma Uzman Çavuş Bayram Doğan'ın cenazesi gece Şırnak'tan uçakla memleketine getirildi. Turhal Devlet Hastanesi morguna konulan şehidin cenazesi alınarak töreninin yapılacağı Cumhuriyet Meydanı'na götürüldü. Şehit Doğan'ın babası Necati ve annesi Havva Doğan, kardeşleri Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Tören alanında bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in çelenklerine bir grup tarafından tepki gösterildi.

Şehit Uzman Çavuş Doğan, son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Uzman Çavuş Doğan, son yolculuğuna uğurlandı

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ŞEHİT DOĞAN'IN 2 AĞABEYİ DE UZMAN ÇAVUŞ

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Bayram Doğan'ın ağabeyleri İsmail Doğan'ın Hakkari'de, Ömer Doğan'ın ise Ankara'da Jandarma Uzman Çavuş olduğu belirtildi. Cenaze törenine, Doğan'ın ağabeyi İsmail Doğan askeri kamufulajı ile katıldı. Törene ayrıca İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erbil, Vali Numan Hatipoğlu, Jandarma Genel Komutanı Orgenaral Arif Çetin, AK Parti Tokat Milletvekilleri Mustafa Aslan ve Yusuf Beyazıt, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Bahri Bostancı, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan ile ailesi, ilçe belediye başkanları ve yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

İl Müftüsü Abdullah Pamuklu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin cenazesi, tekbirler eşliğinde cenaze aracına taşındı. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Bayram Doğan, Çayıraltı köyünde dualar eşliğinde toprağa verildi.

Şehit Uzman Çavuş Doğan, son yolculuğuna uğurlandı

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#Bayram Doğan#Şehit Cenazesi#Tokat

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