Şehit uzman çavuş Ayberk Soyutemiz gözyaşlarıyla toprağa verildi

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Yüksekova 1'inci Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'na bağlı Şehit Bebek Mustafa Bedirhan Üs Bölgesi'nde el bombasının kaza sonucu patlamasıyla şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ayberk Soyutemiz'in cenazesi, dün Hakkari'de düzenlenen törenin ardından ailesinin yaşadığı Kırıkkale'ye getirildi.

Şehit Soyutemiz için bugün Nur Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene şehidin babası Yakup, annesi Fadime, kız kardeşi Gül Soyutemiz ve yakınları ile İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Kırşehir Valisi İbrahim Akın, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Halis Zafer Koç, İl Garnizon Komutanı Albay Mehmet Ali Durmuş, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen ve İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut ile çok sayıda kişi katıldı.

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AĞABEYİNİN ASKER ŞAPKASINI TAKTI

Şehidin kız kardeşi Gül Soyutemiz, törene ağabeyinin kepi ile katıldı. Şehit Ayberk Soyutemiz'in cenazesi, İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar'ın öğle vakti kıldırdığı namazın ardından cenaze aracına konuldu.

Gül Soyutemiz, bu sırada ağabeyinin cenaze aracındaki Türk bayrağına sarılı tabutuna dokunarak gözyaşı döktü. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ayberk Soyutemiz'in cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Kırşehir’in Akpınar ilçesine götürüldü.

KIRŞEHİR’DE TOPRAĞA VERİLDİ

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ayberk Soyutemiz’in cenazesi Kırıkkale'de düzenlenen törenin ardından memleketi Kırşehir’in Akpınar ilçesine bağlı Hanyerisarıkaya köyüne getirildi. Cenaze törenine, şehidin babası Yakup, annesi Fadime, kız kardeşi Gül Soyutemiz ve yakınları ile Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Halis Zafer Koç, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Cenazede şehit Soyutemiz’in yakınları tabuta sarılarak, gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazının ardından şehit Soyutemiz, köy mezarlığında toprağa verildi.