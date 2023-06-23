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Şehit Uzman Çavuş Aras, son yolculuğuna uğurlandı

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#Alpay Aras#Pençe - Kilit Operasyonu#Şehit
Şehit Uzman Çavuş Aras, son yolculuğuna uğurlandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2023 14:41

Pençe - Kilit Operasyonu bölgesinde çatışmada yaralandıktan bir hafta sonra şehit olan Piyade Uzman Çavuş Alpay Aras (27), memleketi Antalya'nın Alanya ilçesinde toprağa verildi.

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Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Kilit Operasyonu kapsamında PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada 15 Haziran'da yaralanan Piyade Uzman Çavuş Alpay Aras, Ankara GATA'da tedaviye alındı. Piyade Uzman Çavuş Aras, bir hafta süren yaşam mücadelesini dün kaybederek şehit oldu. Şehit Alpay Aras'ın cenazesi dün akşam saatlerinde askeri uçakla Gazipaşa- Alanya Havalimanı'na getirildi. Şehidin cenazesi, annesi Selvinaz Aras, babası Hüseyin Aras, 5 kardeşi ve mesai arkadaşlarının yanı sıra ilçe protokolünün katıldığı askeri törenle karşılandı. Uçaktan askerlerin omzunda indirilen Şehit Alpay Aras'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze aracına konularak Alanya'ya götürüldü.

Şehit Uzman Çavuş Aras, son yolculuğuna uğurlandı



Şehit Piyade Uzman Çavuş Alpay Aras için bugün Aliefendi Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Aliefendi Merkez Camii'ndeki askeri törene şehidin ailesinin yanı sıra Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Dışişleri eski Bakanı AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Kara Havacılık Okulu Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli, Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, kent protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Şehit Uzman Çavuş Aras, son yolculuğuna uğurlandı



Kılınan namazın ardından şehit Alpay Aras'ın naaşı tören mangası tarafından omuzlandı. Daha sonra vatandaşlar tarafından alınan Şehit Alpay Aras'ın naaşı, caminin yaklaşık 150 metre yukarısında bulunan mezarlığa kadar omuzlarda taşındı. Tekbirler eşliğinde mezarlığa getirilen Şehit Alpay Aras, burada toprağa verildi.

Bekar olan Şehit Piyade Uzman Çavuş Alpay Aras'ın 5 yıllık asker olduğu öğrenildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Alpay Aras#Pençe - Kilit Operasyonu#Şehit

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