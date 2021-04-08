Åžehit Uzman Ã‡avuÅŸ Ahmet Akdal, memleketine uÄŸurlandÄ±

Åžehit Uzman ÇavuÅŸ Ahmet Akdal, memleketine uÄŸurlandÄ±
Suriye'de, PKK/YPG'li terÃ¶ristlerce dÃ¼zenlenen havanlÄ± saldÄ±rÄ±da ÅŸehit olan Uzman Ã‡avuÅŸ Ahmet Akdal'Ä±n cenazesi, otopsi iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan Kilis'te dÃ¼zenlenen tÃ¶renle memleketi KahramanmaraÅŸâ€™a uÄŸurlandÄ±.
PKK/YPG denetimindeki Tel RÄ±fat kÄ±rsalÄ±nda dÃ¼n terÃ¶ristlerce Zeytin DalÄ± HarekatÄ± bÃ¶lgesine yÃ¶nelik havanlÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi. TerÃ¶ristlerin saldÄ±rÄ±sÄ±nda Afrin bÃ¶lgesinde gÃ¶revli Uzman Ã‡avuÅŸ Ahmet Akdal ile Uzman OnbaÅŸÄ± GÃ¶khan Ã‡akÄ±r ÅŸehit oldu.
Åžehit Uzman Ã‡avuÅŸ Ahmet Akdal iÃ§in otopsi iÅŸleminin tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 1â€™inci Hudut Alay KomutanlÄ±ÄŸÄ±â€™nda tÃ¶ren dÃ¼zenlendi. TÃ¶rene, Kilis Vali Vekili Mesut TabakcÄ±oÄŸlu, 2â€™nci Ordu KomutanÄ± Orgeneral Metin GÃ¼rak, Gaziantep 5â€™inci ZÄ±rhlÄ± Tugay KomutanÄ± TuÄŸgeneral HacÄ± Halil Osma, Kilis Belediye BaÅŸkanÄ± Servet Ramazan, 1â€™inci Hudut Alay Komutan Vekili Piyade Albay GÃ¶kay MuÅŸtu, askerler ile ÅŸehit uzman Ã§avuÅŸun yakÄ±nlarÄ± katÄ±ldÄ±. Dualar edilen tÃ¶renin ardÄ±ndan ÅŸehit Uzman Ã‡avuÅŸ Ahmet Akdalâ€™Ä±n cenazesi, memleketi KahramanmaraÅŸâ€™a uÄŸurlandÄ±.
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