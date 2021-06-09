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HaberlerGündem HaberleriŞehit Uzman Çavuş Adil Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı
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Gündem
İzzet NAZLI- Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)
Haber Giriş: 09.06.2021 - 15:21 | Son Güncelleme:

Şehit Uzman Çavuş Adil Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı

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Şehit Uzman Çavuş Adil Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı

ŞIRNAK’ta görev sırasında silah kazasında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Adil Yılmaz (29), memleketi Hatay’da son yolculuğuna uğurlandı.

Bekar olan şehit Jandarma Uzman Çavuş Adil Yılmaz için Antakya Mezarlık Kompleksi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakçı, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral İbrahim Koyuer, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehidin aile ve yakınları ile yüzlerce vatandaş katıldı. Cenazede şehit oğlu Adil Yılmaz'ın Türk bayrağına sarılı tabutunu öpen Fatma Yılmaz ile babası Ahmet Yılmaz ve yakınları, gözyaşlarına boğuldu.

Şehit Uzman Çavuş Adil Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı

Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası şehit Adil Yılmaz, Antakya Şehitliği’nde son yolculuğuna uğurlandı.
Şehit Uzman Çavuş Adil Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı


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