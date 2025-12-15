×
Şehit üsteğmenin eşi, düşen uçakta birlikte çekildikleri fotoğrafları paylaştı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2025 12:25

Azerbaycan - Gürcistan sınırında düşen Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan 20 askerden Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir'in eşi Defne Kandemir, düşen uçakta daha önce eşi ile birlikte çektiği video ve fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Kandemir'in paylaşımına eklediği "Nereden bilebilirdim eşimin bu uçakta şehit olacağını." not yürek burktu.

Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönerken Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığına ait 68-1609 kuyruk numaralı C-130E tipi ulaştırma uçağı, 11 Kasım'da düştü. Kazada şehit olan 20 askerden Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir'in eşi Defne Kandemir, düşen uçakta eşiyle birlikte çektiği video ve fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

'BERABER BU UÇAĞA GİTMİŞTİK'

Defne Kandemir, Ümit Sayın'ın 'Sen Olmasan Ben Solarım Gül Beyaz Gül' şarkısı eşliğinde yaptığı paylaşımında, "609 numaralı uçak. Beraber bu uçağa gitmiştik. İçini dışını ilk defa bu kadar incelemiştim C130'un. Böyle bir video çektiğimi ve o uçak olduğunu videoda görünce fark ettim. Nereden bilebilirdim eşimin bu uçakta şehit olacağını. Bu şarkı düğünde 2'nci dans şarkımızdı, şimdi daha anlamlı. Bizim aşkımız sonsuz, uçak düşerken bile sonsuzluk çiziyor. Doğduğum gün, seninle tanıştığım gün, evlendiğim gün 8 ve sonsuz bitanem Cüneyt Kandemir" ifadelerini kullandı.

Defne Kandemir'in duygulandıran paylaşımı sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Binlerce kullanıcı, Kandemir ailesine başsağlığı ve sabır dileklerini iletti.

