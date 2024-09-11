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Şehit üsteğmene veda

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#Irak#Ömer Fatih Ayar#Şehit
Şehit üsteğmene veda
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2024 07:00

Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar (29), memleketi Trabzon’da son yolculuğuna uğurlandı.

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Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar’ın cenazesi, önceki gün askeri uçakla Şırnak’tan Trabzon Havalimanı’na getirildi. Şehit Üsteğmen Ayar için dün Köprübaşı ilçesinde tören düzenlendi.

Şehit üsteğmene veda

Törene şehidin babası Ali Yılmaz, annesi Havva, kendisi gibi Irak’ın kuzeyinde görevli ağabeyi Kıdemli Üsteğmen Hasan Kürşat Ayar ile yakınlarının yanı sıra Vali Aziz Yıldırım, AK Parti Trabzon milletvekilleri Adil Karaismailoğlu ve Vehbi Koç, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Murat Yakın, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş ve binlerce kişi katıldı.

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Şehit üsteğmene veda

5 kardeşi bulunan Şehit Üsteğmen Ömer Fatih Ayar’ın cenazesi, ikindi vakti kılınan namaz sonrası ilçedeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

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#Irak#Ömer Fatih Ayar#Şehit

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