Şehit üsteğmene veda

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Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar’ın cenazesi, önceki gün askeri uçakla Şırnak’tan Trabzon Havalimanı’na getirildi. Şehit Üsteğmen Ayar için dün Köprübaşı ilçesinde tören düzenlendi.

Törene şehidin babası Ali Yılmaz, annesi Havva, kendisi gibi Irak’ın kuzeyinde görevli ağabeyi Kıdemli Üsteğmen Hasan Kürşat Ayar ile yakınlarının yanı sıra Vali Aziz Yıldırım, AK Parti Trabzon milletvekilleri Adil Karaismailoğlu ve Vehbi Koç, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Murat Yakın, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş ve binlerce kişi katıldı.

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5 kardeşi bulunan Şehit Üsteğmen Ömer Fatih Ayar’ın cenazesi, ikindi vakti kılınan namaz sonrası ilçedeki aile kabristanlığında toprağa verildi.