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TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri'nce Irak'Ä±n kuzeyinde sÃ¼rdÃ¼rÃ¼len PenÃ§e- Kilit HarekÃ¢tÄ± bÃ¶lgesinde terÃ¶ristlerle Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada TopÃ§u Uzman Ã‡avuÅŸ Nedim Korkmaz ÅŸehit oldu. Bekar ve 4 kardeÅŸten 2'ncisi olduÄŸu Ã¶ÄŸrenilen ÅŸehidin acÄ± haberi, Hakkari'nin Gazi Mahallesi'nde oturan babasÄ± Ramazan ile annesi Hamide Korkmaz'a dÃ¼n Vali ve Belediye BaÅŸkan Vekili Ä°dris AkbÄ±yÄ±k ile komutanlar tarafÄ±ndan verildi.

Åžehit Korkmaz'Ä±n cenazesi, dÃ¼n gece helikopterle Hakkari Devlet Hastanesi'ne getirilirken otopsi iÅŸlemleri yapÄ±ldÄ±.

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Åžehit Korkmaz iÃ§in bu sabah Hakkari DaÄŸ ve Komando Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ±'nda basÄ±na kapalÄ± tÃ¶ren dÃ¼zenlendi. TÃ¶rene Hakkari Valisi ve Belediye BaÅŸkan Vekili Ä°dris AkbÄ±yÄ±k, komutanlar, kurum amirleri ile ÅŸehidin silah arkadaÅŸlarÄ±, polisler ve ailesi katÄ±ldÄ±.

Åžehit iÃ§in 1 dakikalÄ±k saygÄ± duruÅŸunda bulunulurken, Ã¶z geÃ§miÅŸi okundu. Korkmaz'Ä±n TÃ¼rk bayraÄŸÄ±na sarÄ±lÄ± tabutu, daha sonra cenaze aracÄ±yla Ulu Camii'ne getirildi. Cenaze tÃ¶renine Ã‡evre, Åžehircilik ve Ä°klim DeÄŸiÅŸikliÄŸi Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± MÃ¼cahit DemirtaÅŸ, Vali Ä°dris AkbÄ±yÄ±k, Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Salavat Mete PÄ±nar, vali yardÄ±mcÄ±larÄ±, siyasi parti temsilcileri, kurum mÃ¼dÃ¼rleri, Korkmaz ailesi ve yakÄ±nlarÄ± ile yÃ¼zlerce kiÅŸi katÄ±ldÄ±.

Korkmaz'Ä±n yakÄ±nlarÄ±, tabuta sarÄ±lÄ±p gÃ¶zyaÅŸÄ± dÃ¶ktÃ¼. Åžehit Nedim Korkmaz 'Ä±n cenazesi, kÄ±lÄ±nan namazÄ±n ardÄ±ndan Yeni Mahalle'deki aile mezarlÄ±ÄŸÄ±nda topraÄŸa verildi.

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