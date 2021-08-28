Şehit Teğmen’in anıları roman oldu: ‘Oysa Ben Tüm Gökyüzüydüm’

Şehidin ve silah arkadaşlarının fotoğrafları ile desteklenen 219 sayfalık ‘Oysa Ben Tüm Gökyüzüydüm’ adlı romanda, Kıvık’ın kahramanlıkları dile getirilirken şehit olduğu operasyona ait detaylar da yer aldı.

‘KOMUTANIM YORULDUNUZ’

Patlamadan kısa bir süre önce Ahmet ismindeki uzman çavuş Kıvık’ın yanına gelerek, “Komutanım siz çok yoruldunuz. Ben öne geçeyim” demişti. Bunu kabul etmeyen Kıvık, “Vakit dar Ahmet. Davet var arşta iftara. Dön sen hadi yerine, hadi” diye yanıt vermişti. Şehit teğmenin, patlamanın ardından müdahale için gelenlere son sözü ise “Halimden memnunum, kavuştuk biz. Kendinizi yeterince yordunuz zaten, benim için yorulmayın” dediği, silah arkadaşlarına ise “Gökyüzüne bakın beyler. Emrimi ikiletmeyin. Gördünüz mü yıldızları? Üzülmeyin. Onların hepsi benim. Ben oradayım’ artık” olmuştu.

CENAZE DÖNÜŞÜ

Şehidin silah arkadaşı Samed Poyraz ise Mehmet Teğmen’i unutturmamak adına kitabı yazmaya karar verdiğini söyledi: “Kitabı yazmaya Mehmet Teğmen’in cenazesinden sonra karar verdim. Birlikte eğitim aldığımız ve Mehmet’le aynı yerde görev yapan arkadaşlarımıza bu fikrimi paylaştım. Silah arkadaşlarımın da motivesiyle cenaze akşamı yazmaya koyuldum. 26 Nisan gecesi başladığım kitabı 6 Ağustos’ta tamamladım. Kurgu değil, ortaya hakikati anlatan bir roman çıktı.”

Şehidin annesi Ayşe Kıvık, “Kitabı defalarca okudum. Sayfaları defalarca kez geriye dönerek okudum. Hem çok acı çektim hem çok gururlandım” dedi.

Kitabın geliri Şehit Piyade Teğmen Mehmet Kıvık adına açılacak kütüphanelere ve Türkiye’de mevcut 300’e yakın şehit kütüphanesine bağışlandı. Kitap, tüm erler ve maddi durumu olmayan öğrencilere de ücretsiz olarak dağıtılıyor.

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