Şehit teğmen yürek yaktı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim” mesajı paylaştı. Alp’in şehit haberiyle, Manisa’nın Akhisar ilçesindeki evine ateş düştü, ailesi gözyaşlarına boğuldu. Şehit Alp’in cenazesi Manisa’nın Akhisar ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Piyade Teğmen Osman Alp’in 2017 yılında Simge Alp ile evlendiği, bu evlilikten 3 yaşında Serenay adında bir kız çocukları olduğu öğrenildi.

Acı haberi alan baba Talip Alp yasa boğuldu. Osman Teğmen’in 3 yaşındaki kızı Serenay yetim kaldı.

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