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Ersan ERDOĞAN- Barış GEZİCİ / DHA
Haber Giriş: 12.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Şehit teğmen yürek yaktı

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Şehit teğmen yürek yaktı

Suriye'nin İdlib kentinde, Bahar Kalkanı harekât bölgesinde teröristlerin roketli saldırısıyla Piyade Teğmen Osman Alp (30) şehit oldu, 4 asker yaralandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim” mesajı paylaştı. Alp’in şehit haberiyle, Manisa’nın Akhisar ilçesindeki evine ateş düştü, ailesi gözyaşlarına boğuldu. Şehit Alp’in cenazesi Manisa’nın Akhisar ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Piyade Teğmen Osman Alp’in 2017 yılında Simge Alp ile evlendiği, bu evlilikten 3 yaşında Serenay adında bir kız çocukları olduğu öğrenildi.

Şehit teğmen yürek yaktı

Acı haberi alan baba Talip Alp yasa boğuldu. Osman Teğmen’in 3 yaşındaki kızı Serenay yetim kaldı.

Şehit teğmen yürek yaktı

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