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Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)
Haber Giriş: 27.06.2020 - 14:32,Son Güncelleme:

Şehit Teğmen Yunus Gül, son yolculuğuna uğurlandı

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Şehit Teğmen Yunus Gül, son yolculuğuna uğurlandı
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TSK'nın, terör örgütü PKK'ya yönelik Irak'ın kuzeyinde sürdürdüğü Pençe-Kaplan Harekatı'nda, teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Piyade Teğmen Yunus Gül(29), memleketi Adıyaman'da gözyaşları arasında toprağa verildi.

Tekirdağ'da görevliyken Pençe-Kaplan Harekatı'nda görevlendiren Piyade Teğmen Yunus Gül, Irak'ın kuzeyinde dün sabah, teröristlerle girilen çatışmada şehit oldu. Şehidin naaşı, uçakla getirildiği Adıyaman Havaalanı'ndan alınarak, önce Yeni Mezarlık Cami morguna götürüldü. Buradan da helallik alınmak için baba ocağının önüne getirildi.

Ali-Rukiye Gül çiftinin, 5 çocuğunun en küçüğü olan, evli ve 1 çocuk babası şehit Piyade Teğmen Yunus Gül için Yeni Mezarlık Camii'de tören düzenlendi. Törende şehit Yunus Gül'ün ağabeyi Sabri Gül kardeşinin tabutuna sarılarak ağladı.

Şehit Teğmen Yunus Gül, son yolculuğuna uğurlandı

Törene Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, AK Parti Adıyaman Milletvekilleri Ahmet Aydın, Yakup Taş, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Rize Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, siyasi parti temsilcileri ile acılı aile üyeleri katıldı.
Şehit Teğmen Yunus Gül, son yolculuğuna uğurlandı


İl Müftüsü Mehmet Taşçı'nın öğle vaktine müteakip kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Gül'ün cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi.
Şehit Teğmen Yunus Gül, son yolculuğuna uğurlandı

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