Şehit Teğmen Tatar, son yolculuğuna uğurlandı

Suriye'nin İdlib kentinde, M4 karayolunda devriye görevinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının geçişi sırasında meydana gelen patlamada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan Piyade Teğmen Canbert Tatar için memleketi Elazığ'da tören düzenlendi.

Elazığ Garnizon Şehitliği'nde düzenlenen törene Vali Çetin Oktay Kaldırım, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç, AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, şehidin ailesi ve askeri erkan katıldı.

Silah arkadaşlarının omuzlarında şehidin naaşı musalla taşına konuldu. İl Müftüsü Selami Aydın tarafından helallik alınarak cenaze namazı kılındı. Ardından şehidin naaşı törenin yapıldığı şehitliğe defnedildi. Tören saygı atışı ile sona erdi.