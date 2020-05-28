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Haber Giriş: 28.05.2020 - 12:12,Son Güncelleme:

Şehit Teğmen Tatar, son yolculuğuna uğurlandı

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Şehit Teğmen Tatar, son yolculuğuna uğurlandı
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Suriye'nin İdlib kentinde devriye görevindeyken meydana gelen patlamada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Teğmen Canbert Tatar (26), memleketi Elazığ'da toprağa verildi.

Suriye'nin İdlib kentinde, M4 karayolunda devriye görevinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının geçişi sırasında meydana gelen patlamada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan Piyade Teğmen Canbert Tatar için memleketi Elazığ'da tören düzenlendi.

Şehit Teğmen Tatar, son yolculuğuna uğurlandı

Elazığ Garnizon Şehitliği'nde düzenlenen törene Vali Çetin Oktay Kaldırım, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç, AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, şehidin ailesi ve askeri erkan katıldı.

Şehit Teğmen Tatar, son yolculuğuna uğurlandı

Silah arkadaşlarının omuzlarında şehidin naaşı musalla taşına konuldu. İl Müftüsü Selami Aydın tarafından helallik alınarak cenaze namazı kılındı. Ardından şehidin naaşı törenin yapıldığı şehitliğe defnedildi. Tören saygı atışı ile sona erdi.

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