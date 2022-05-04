Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Şehit Teğmen Talha Bahadır törenle memleketine uğurlandı

#Gaziantep#Suriye#Talha Bahadır
Şehit Teğmen Talha Bahadır törenle memleketine uğurlandı

Suriye'de Zeytindalı Harekat Bölgesi'nde teröristlerin düzenlediği füze saldırısında şehit olan İstihkam Teğmen Talha Bahadır’ın (28) cenazesi, Gaziantep'te düzenlenen törenle memleketi Yalova’ya uğurlandı.

Haberin Devamı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörden arındırdığı Zeytindalı bölgesinde teröristler tarafından üs bölgesine füze saldırısı düzenlendi. Saldırıda ağır yaralanan İstihkam Teğmen Talha Bahadır kaldırıldığı hastanede şehit tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu. Saldırı sonrası terör hedefleri vuruldu ve ilk belirlemelere göre 24 terörist etkisiz hale getirildi.

Şehit Teğmen Talha Bahadır törenle memleketine uğurlandı

Şehit Bahadır için Gaziantep Havalimanı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Törene şehidin öğretmen kardeşi Yasir Bahadır’ın yanı sıra Gaziantep Valisi Davut Gül, Kilis Valisi Recep Soytürk, 6’ıncı Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, 5’inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, kaymakamlar, belediye başkanları, kurum müdürleri ile şehidin silah arkadaşları katıldı.

Haberin Devamı

Şehit Teğmen Talha Bahadır törenle memleketine uğurlandı

Bekar olduğu öğrenilen Şehit Talha Bahadır’ın öz geçmişinin okunmasının ardından Türk bayrağına sarılı tabutu, askeri uçakla memleketi Yalova’ya götürüldü. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gaziantep#Suriye#Talha Bahadır

BAKMADAN GEÇME!

Akılalmaz iddialar... Gerçekte neler oldu Amber Heard ve Johnny Deppin 13 yıllık fırtınalı ilişkisi | 7 SORU 7 YANIT

Akılalmaz iddialar... Gerçekte neler oldu? Amber Heard ve Johnny Depp'in 13 yıllık fırtınalı ilişkisi | 7 SORU 7 YANIT

#Amber Heard
Öldüğünde henüz 6 yaşındaydı... 28 yıllık Rikki Neave cinayetini bir bant parçası çözdü

Öldüğünde henüz 6 yaşındaydı... 28 yıllık Rikki Neave cinayetini bir bant parçası çözdü!

#Rikki Neave
Bir ülkenin kaderini değiştirdiler; Belaruslu demiryolu işçileri işgale izin vermedi…

Bir ülkenin kaderini değiştirdiler; Belaruslu demiryolu işçileri işgale izin vermedi…

#Ukrayna-Rusya Savaşı

BAKMADAN GEÇME!

Akılalmaz iddialar... Gerçekte neler oldu Amber Heard ve Johnny Deppin 13 yıllık fırtınalı ilişkisi | 7 SORU 7 YANIT

Akılalmaz iddialar... Gerçekte neler oldu? Amber Heard ve Johnny Depp'in 13 yıllık fırtınalı ilişkisi | 7 SORU 7 YANIT

#Amber Heard
Öldüğünde henüz 6 yaşındaydı... 28 yıllık Rikki Neave cinayetini bir bant parçası çözdü

Öldüğünde henüz 6 yaşındaydı... 28 yıllık Rikki Neave cinayetini bir bant parçası çözdü!

#Rikki Neave
Bir ülkenin kaderini değiştirdiler; Belaruslu demiryolu işçileri işgale izin vermedi…

Bir ülkenin kaderini değiştirdiler; Belaruslu demiryolu işçileri işgale izin vermedi…

#Ukrayna-Rusya Savaşı