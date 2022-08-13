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Şehit Teğmen Ömer Bağra'ya son veda... Gözyaşları sel oldu

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#Şehit#Ömer Bağra#Siirt
Şehit Teğmen Ömer Bağraya son veda... Gözyaşları sel oldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 13, 2022 12:46

Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin açtığı taciz ateşinde şehit olan Piyade Teğmen Ömer Bağra, memleketi Siirt’te düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

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Şehit Piyade Teğmen Ömer Bağra için memleketi Siirt’te cenaze töreni düzenlendi. Siirt 3. Tugay Komutanlığı’nda düzenlenen törene Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu, askeri erkan, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören şehidin özgeçmişinin okunmasıyla başladı.

Şehit Teğmen Ömer Bağraya son veda... Gözyaşları sel oldu

Okunan duaların ardından şehidin cenazesi, katafalktan alınarak dualarla cenaze aracına bırakıldı. Şehit Bağra, Şirvan ilçesine bağlı Narlıkaya köyüne götürülerek gözyaşlarıyla toprağa verildi. 

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#Şehit#Ömer Bağra#Siirt

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