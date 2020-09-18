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Ramazan DEMİR (AĞRI) (DHA)
Haber Giriş: 18.09.2020 - 09:10 | Son Güncelleme:

Şehit teğmen Harun Aslan'ın baba ocağına ateş düştü

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Şehit teğmen Harun Aslan'ın baba ocağına ateş düştü
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Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Teğmen Harun Aslan’ın Ağrı’daki baba ocağına şehit ateşi düştü.

Irak'ın kuzeyindeki haftanin bölgesinde PKK'lı teröristlerin havan mermisi ile düzenlediği saldırıda Piyade Teğmen Harun Arslan’ın şehadet haberi Ağrı'da yaşayan ailesine bildirildi. Abide Mahallesi'nde yaşayan aileye acı haber, askeri ve sivil görevliler tarafından verildi. Ailenin oturduğu eve Türk bayrağı asılırken, yakınları taziyeye geldi.

Kısa süre önce nişan yaptığı öğrenilen Harun Aslan’ın cenazesi Şırnak’ta düzenlenen törenle gece yarısı Ağrı’ya gönderildi. Basına kapalı olarak yapılan karşılama töreninde şehidin naaşı Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Şehit Piyade Teğmen Harun Arslan'ın bugün Cuma namazından sonra defnedileceği öğrenildi.

 

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