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Şehit Teğmen Duabey Onur Öztürkmen gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı... Vasiyeti ortaya çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Gaziantep#Teğmen#Duabey Onur Öztürkmen
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2022 17:07

Irak'ın kuzeyinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Teğmen Duabey Onur Öztürkmen’in (24) cenazesi, memleketi Gaziantep'te toprağa verildi. Bu arada şehit teğmenin vasiyeti olduğu öne sürülen bir görüntü, sosyal medyada çok paylaşıldı. Öztürkmen, görüntüde kıyafetlerinin yoksullara dağıtılmasını istiyor.

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Şehit Teğmen Duabey Onur Öztürkmen için Nizip ilçesi Dazhöyük Mahallesi’nde tören düzenlendi. Törene, Gaziantep Valisi Davut Gül, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri ve şehidin emekli uzman çavuş olan babası Derde Öztürkmen, annesi Gülcan Öztürkmen, kardeşi ile çok sayıda yakını, silah arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Şehit Teğmen Duabey Onur Öztürkmen gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı... Vasiyeti ortaya çıktı
Bekar olan Öztürkmen’in Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan yakınları, uzun süre gözyaşı döktü.

Şehit Teğmen Duabey Onur Öztürkmen gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı... Vasiyeti ortaya çıktı
TABUTA TÖREN KILICINI BIRAKTI

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Şehidin tek kardeşi Fatih Mehmet Öztürkmen, ağabeyinin askeri paltosunu giyerek törene katıldı.

Şehit Teğmen Duabey Onur Öztürkmen gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı... Vasiyeti ortaya çıktı
Öztürkmen, ağabeyinin tören kılıcını çıkararak tabutun üzerine bıraktı.

Şehit Teğmen Duabey Onur Öztürkmen gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı... Vasiyeti ortaya çıktı

Gülcan Öztürkmen ise oğlunun kepini tabutun üzerine bırakarak gözyaşı döktü. Bu sırada şehidin babası Derde Öztürkmen ile kardeşi Fatih Mehmet Öztürkmen, yakınlarına, ''Ağlamayın, düşmanı sevindirmeyin'' dedi.

Şehit Teğmen Duabey Onur Öztürkmen gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı... Vasiyeti ortaya çıktı
Teğmen Duabey Onur Öztürkmen’in cenazesi, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın kıldırdığı namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Şehit Teğmen Duabey Onur Öztürkmen gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı... Vasiyeti ortaya çıktı

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 ‘KIYAFETLERİMİ YOKSULLARA VERİN’

Şehit Teğmen Duabey Onur Öztürkmen’in vasiyeti olduğu öne sürülen görüntü, sosyal medyada çok kez paylaşıldı. Öztürkmen’in vasiyetinde kıyafetlerini yoksullara dağıtılmasını istedi. 

Şehit Teğmen Duabey Onur Öztürkmen gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı... Vasiyeti ortaya çıktı
Görüntülerinin üzerine yapılan seslendirmede şehit teğmenin; ‘’Erken ölürsem, canımdan çok sevdiğim iki, üç arkadaşım var. Beni o gece yalnız bırakmasınlar. Tüm kıyafetlerimi yoksul insanlara verin. Fakirlik nedir bilirim. Anneme sonradan söyleyin. Bu haberi kaldıramaz. Yaşayamadığım bir gençliğim var benim. Doğru düzgün gidemediğim” vasiyeti olduğu belirtildi.

Şehit teğmenin vasiyeti olduğu belirtilen video sosyal medya kullanıcıları tarafından yüzlerce kez paylaşıldı.

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#Gaziantep#Teğmen#Duabey Onur Öztürkmen

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