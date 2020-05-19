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Can ÇELİK-Eser PAZARBAŞI/ ALADAĞ (Adana) (DHA)
Haber Giriş: 19.05.2020 - 15:06,Son Güncelleme:

Şehit Sözleşmeli Er Halil Çakır son yolculuğuna uğurlandı

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Şehit Sözleşmeli Er Halil Çakır son yolculuğuna uğurlandı
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Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 12 Mayıs'ta PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 6 gün sonra hayatını kaybederek şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Halil Çakır (24), memleketi Adana'nın Aladağ ilçesinde gözyaşları içinde toprağa verildi.

Piyade Sözleşmeli Er Halil Çakır, Çukurca'nın Gezgintepe mevkisinde 12 Mayıs günü PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada ağır yaralandı. Hakkari Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Çakır, 18 Mayıs sabahı doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Dün uçakla Adana Havalimanı'na getirilen şehit erin naaşı, bu sabah ise helallik alınması için baba ocağının önüne götürüldü. Ardından da Aladağ Gökçe köyü mezarlığına getirildi.

Şehit Sözleşmeli Er Halil Çakır son yolculuğuna uğurlandı
Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uygulan olarak gerçekleştirilen cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınları ile Adana Valisi Mahmut Demirtaş, milletvekilleri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. İl Müftüsü Hasan Çınar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Halil Çakır, dualar eşliğinde toprağa verildi.

Şehit Sözleşmeli Er Halil Çakır son yolculuğuna uğurlandı
Gözyaşlarına boğulan baba Hüseyin Çakır ile anne Cennet Çakır'a defin işleminin ardından Türk bayrağı takdim edildi. Oğlunun fotoğrafını öpen anne, daha sonra da mezarına su döktü.

Şehit Sözleşmeli Er Halil Çakır son yolculuğuna uğurlandı

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