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Şehit Sözleşmeli Er Atakan Çakır, son yolculuğuna uğurlandı

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#OSMANİYE#HAKKARİ#Şehit
Şehit Sözleşmeli Er Atakan Çakır, son yolculuğuna uğurlandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2022 17:50

HAKKARİ’nin Şemdinli ilçesinde mayın arama tarama faaliyeti sırasında kendi silahının ateş alması sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Atakan Çakır’ın (22) cenazesi, memleketi Osmaniye'de gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

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Şehit Atakan Çakır’ın cenazesi ilk olarak helallik alınmak üzere Kurtuluş Mahallesi'ndeki ailesinin bulunduğu eve getirildi. Çakır’ın Türk bayrağına sarılı tabutunu gören annesi İlknur ve babası Ali Çakır, kardeşleri ile yakınları gözyaşlarına boğuldu. Şehidin cenazesi daha sonra, törenin yapılacağı Asri Mezarlık Cami önündeki alana götürüldü. Törene Vali Erdinç Yılmaz, 39’uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Tutucu, Belediye Başkan Yardımcısı Hulusi Akkuş, askeri ve mülki erkan ile şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası şehit Çakır’ın cenazesi, götürüldüğü Osmaniye Şehitliği'nde gözyaşları arasında toprağa verildi.

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#OSMANİYE#HAKKARİ#Şehit

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