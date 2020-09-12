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Haber Giriş: 12.09.2020 - 12:28 | Son Güncelleme:

Şehit Sezer Uçar, son yolculuğuna uğurlandı

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Şehit Sezer Uçar, son yolculuğuna uğurlandı
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Van'ın Çatak ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Sezer Uçar (29), memleketi Hatay’da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Uzman Çavuş Sezer Uçar için memleketi Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Atike Hanım Camii’nde tören düzenlendi. Törene İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Hatay milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Törende şehit Sezer Uçar'ın eşi Nuray, annesi Emine ve babası Hasan Uçar, yakınlarının ve askerlerin desteğiyle güçlükle ayakta durabildi. Şehit Uçar'ın 1,5 yaşındaki kızı Elmas, kadın astsubayların kucağında babasını son yolculuğuna uğurladı. Yakınları, şehit Uçar'ın Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılıp gözyaşı döktü.

Şehit Sezer Uçar, son yolculuğuna uğurlandı

İl Müftü Ömer Faruk Bilgili'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Sezer Uçar'ın cenazesi, Reyhanlı Şehitliği'nde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Şehit Sezer Uçar, son yolculuğuna uğurlandı

 

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