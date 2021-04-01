Şehit savcıya hüzünlü anma

Savcı Mehmet Selim Kiraz için düzenlenen anma törenine babası Hakkı Kiraz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, İstanbul Adalet Komisyonu Başkanı Okan Albayrak, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Cüneyt Yılmaz, başsavcı vekilleri, hakimler, savcılar, İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, İstanbul 2 No’lu Baro Başkanı Gönül Yıldız ve avukatlar katıldı.

EMANETİNİ UNUTMAYACAĞIZ

Başsavcı Şaban Yılmaz, şehit savcı ile hukuk fakültesinden sınıf arkadaşı olduklarını belirterek, “Öyle bir meslek icra ediyoruz ki hâkim-savcı cüppesinin ateşten bir gömlek olduğunu her an hissediyoruz. Sorumluluğu ağır, yükü büyük. Bir adalet şehidi olarak bizlere bıraktığı emaneti hiçbir zaman unutmayacağız” dedi.

HER BİRİNİZ MEHMET SELİM’SİNİZ





Savcı Kiraz’ın babası Hakkı Kiraz ise “Söz konusu vatanın bütünlüğüyse, bu milletin birlik ve beraberliğiyse, eğer kasıt bunaysa bizim bedenimizdeki canımızın ve damarımızdaki kanımızın ne değeri vardır? Bir tane Mehmet Selim gider ama binlerce Mehmet Selim doğarız. Rabbim sizlere zeval vermesin. Ben her birinizi birer Selim gibi görüyorum. Sizler olduktan sonra elbette ki bu vatan için öleceğiz” diye konuştu.

Şehit savcının odasına çiçekler bırakıldı.

GÜL: ADI KALBİMİZDE

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül anmaya yolladığı mesajda, “Mehmet Selim Kiraz’ın adı hem kalbimizde hem de ülkemizin birçok kurum ve kuruluşunda yaşamaya devam edecek. Şehit savcımızı her zaman hayırla, duayla ve rahmetle yâd edeceğiz. Bu vesileyle, merhum Cumhuriyet Savcımız Mehmet Selim Kiraz’a ve görevi başında şehit edilen bütün adalet teşkilatı mensuplarımıza Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

BAKAN SOYLU: DHKP-C’NİN KÖKÜNÜ KURUTUYORUZ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın makam odasında şehit edilişinin 6’ncı yıl dönümü nedeniyle Twitter hesabından açıklama yaptı. Soylu, “Bunlara yaptığımız her operasyonda, senin ve şehitlerimizin, yetim kalan evlatların intikamını alıyoruz. DHKP-C denilen terör örgütünün kökünü kurutuyoruz. Şehit savcım Mehmet Selim Kiraz, ruhun şâd olsun” dedi. (DHA)

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