Şehit savcıya 10. yıl anması

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İstanbul Adalet Sarayı’nda düzenlenen törene, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, şehit savcı Mehmet Selim Kiraz’ın babası Hakkı Kiraz ile hâkim-savcılar ve adliye personeli katıldı. Törende konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç şunları söyledi: “Ülkemiz üzerinde karanlık planlar yapanlar, bu milleti yıldırmak isteyenler bilsinler ki bugün, şehit savcımız Mehmet Selim Kiraz’ın izinden giden, onun gibi vatanına aşkla bağlı, görevini layıkıyla yapan binlerce hâkim-savcımız var. Bu ülkenin Mehmet Selim savcılarıyla, kahraman Mehmetçiğiyle, Fethi Sekin’leriyle, Ömer Halisdemir’leriyle hiçbir hain yapı, hiçbir terör örgütü baş edemez. Biz, bu kahramanlarımızdan aldığımız güç ve ilhamla, teröre ve terör örgütlerine karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz.”

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TAVİZSİZ BİR REHBER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ise konuşmasında, “Acımız ilk günkü gibi tazeliğini koruyor. Terör ne kadar karanlık ve acımasız olursa olsun, hukukun üstünlüğüne ve milletimizin adalet inancına zarar veremeyecektir. Şehit Mehmet Selim Kiraz, hukukun üstünlüğüne inananlar için bir simge, genç hukukçularımız için tavizsiz bir rehberdir” dedi. Törenin ardından Mehmet Selim Kiraz’ın şehit edildiği makamına karanfiller bırakıldı.