Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Şehit savcının babası: ‘Hepiniz Mehmet Selim’siniz’

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul Adalet Sarayı#Şehit#Savcı
Şehit savcının babası: ‘Hepiniz Mehmet Selim’siniz’
Ayşegül Usta
Oluşturulma Tarihi: Nisan 01, 2023 07:00

İstanbul Adalet Sarayı’ndaki makam odasında DHKP/C’li 2 terörist tarafından öldürülen savcı Mehmet Selim Kiraz, ölümünün 8’inci yıldönümünde anıldı. Törende konuşan şehit savcının babası Hakkı Kiraz, “Şu anda hepinizi bir Mehmet Selim olarak görüyorum” dedi.

Haberin Devamı

İstanbul’da Berkin Elvan soruşturmasını yürüten Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, 31 Mart 2015 günü avukat gibi odasına gelen DHKP/C’li teröristler Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol tarafından alıkonularak şehit edilmişti. Saldırının ardından İstanbul Adalet Sarayı’nın adı İstanbul Adalet Sarayı Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Yerleşkesi olarak değiştirildi.

Şehit savcının 8’inci ölüm yıldönümünde dün babası Hakkı Kiraz, Adalet Bakan Yardımcıları Zekeriya Birkan ve Akın Gürlek, Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, Vali Ali Yerlikaya, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul Adalet Komisyonu Başkanı Okan Albayrak, meslektaşları ve baro temsilcileri adliyedeki anma törenindeydi.

Şehit savcının babası: ‘Hepiniz Mehmet Selim’siniz’

Hakkı Kiraz/Mehmet Selim Kiraz

Haberin Devamı

Savcı Mehmet Selim Kiraz’ın babası Hakkı Kiraz duygulandıran konuşmasında özetle şunları söyledi: “8 yıl önce bugün bizim için gerçekten karanlık bir gündü ama karanlık gün olmakla beraber imtihan günümüzdü. İmtihan günüyle birlikte hamdolsun ki bizim birlik ve beraberlik günümüz oldu. Gerçekten şu anda hepinizi bir Mehmet Selim olarak görüyorum. Sabahleyin kalkıp giderken takvim yaprağını koparır benim de okumam için masaya koyardı. O günkü takvim yaprağındaki dua aynen şöyle, ‘Rabb’im beni, anamı, babamı, mümin olarak evime giren, mümin erkekleri ve mümin kadınları bağışla. Zalimler topluluğunu da daima kahru perişan et.’ O da okurdu, benim masama koyardı. Bütün şehitlerimize Cenabı Allah’tan rahmet diliyorum.Milletimizin başı sağ olsun.”

Şehit savcının babası: ‘Hepiniz Mehmet Selim’siniz’

BURASI ŞEHİT SAVCIMIZIN EVİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz törende, “Mehmet Selim savcımızın misafirleriyiz hepimiz burada. Şu an içinde bulunduğumuz bina Mehmet Selim Kiraz Yerleşkesi, onun evi. Mehmet Selim Savcımız hep burada olacak ve sonsuza kadar İstanbul Adliyesi’nde bize bıraktığı en büyük emanetin ve adaletin takipçisi olacak” dedi.

Haberin Devamı

Adalet Bakanı Yardımcısı Zekeriya Birkan ise “şehit savcımıza yönelen kurşunlar bu milletimizin her bir ferdini hedef almıştır. Ancak bu eylemler, tüm terör eylemleri, boş bir çabadır. Milletimiz tüm şer odakları ve bunların maşaları olan terör örgütlerinin kökünü kurutmak noktasında sarsılmaz bir irade ve kudrete sahiptir” diye konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul Adalet Sarayı#Şehit#Savcı

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden hiç tanımadığım insanlar çocuğumun bakımına müdahale ediyor

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden hiç tanımadığım insanlar çocuğumun bakımına müdahale ediyor?

#Bir Sorudan Fazlası
İngiltere’nin en korkulan suçlusu Charles Bronson yıllar sonra yeniden gündemde Normal bir moruk olduğumu kanıtlamam için bana bir şans verin

İngiltere’nin en korkulan suçlusu Charles Bronson yıllar sonra yeniden gündemde! 'Normal bir moruk olduğumu kanıtlamam için bana bir şans verin'

#Charles Bronson
Süt ve süt ürünleri nasıl saklanmalı Ambalajın malzemesi lezzeti etkiler mi

Süt ve süt ürünleri nasıl saklanmalı? Ambalajın malzemesi lezzeti etkiler mi?

#Sağlık