Şehit savcının babası: ‘Hepiniz Mehmet Selim’siniz’

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İstanbul’da Berkin Elvan soruşturmasını yürüten Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, 31 Mart 2015 günü avukat gibi odasına gelen DHKP/C’li teröristler Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol tarafından alıkonularak şehit edilmişti. Saldırının ardından İstanbul Adalet Sarayı’nın adı İstanbul Adalet Sarayı Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Yerleşkesi olarak değiştirildi.

Şehit savcının 8’inci ölüm yıldönümünde dün babası Hakkı Kiraz, Adalet Bakan Yardımcıları Zekeriya Birkan ve Akın Gürlek, Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, Vali Ali Yerlikaya, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul Adalet Komisyonu Başkanı Okan Albayrak, meslektaşları ve baro temsilcileri adliyedeki anma törenindeydi.

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Hakkı Kiraz/Mehmet Selim Kiraz

Savcı Mehmet Selim Kiraz’ın babası Hakkı Kiraz duygulandıran konuşmasında özetle şunları söyledi: “8 yıl önce bugün bizim için gerçekten karanlık bir gündü ama karanlık gün olmakla beraber imtihan günümüzdü. İmtihan günüyle birlikte hamdolsun ki bizim birlik ve beraberlik günümüz oldu. Gerçekten şu anda hepinizi bir Mehmet Selim olarak görüyorum. Sabahleyin kalkıp giderken takvim yaprağını koparır benim de okumam için masaya koyardı. O günkü takvim yaprağındaki dua aynen şöyle, ‘Rabb’im beni, anamı, babamı, mümin olarak evime giren, mümin erkekleri ve mümin kadınları bağışla. Zalimler topluluğunu da daima kahru perişan et.’ O da okurdu, benim masama koyardı. Bütün şehitlerimize Cenabı Allah’tan rahmet diliyorum.Milletimizin başı sağ olsun.”

BURASI ŞEHİT SAVCIMIZIN EVİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz törende, “Mehmet Selim savcımızın misafirleriyiz hepimiz burada. Şu an içinde bulunduğumuz bina Mehmet Selim Kiraz Yerleşkesi, onun evi. Mehmet Selim Savcımız hep burada olacak ve sonsuza kadar İstanbul Adliyesi’nde bize bıraktığı en büyük emanetin ve adaletin takipçisi olacak” dedi.

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Adalet Bakanı Yardımcısı Zekeriya Birkan ise “şehit savcımıza yönelen kurşunlar bu milletimizin her bir ferdini hedef almıştır. Ancak bu eylemler, tüm terör eylemleri, boş bir çabadır. Milletimiz tüm şer odakları ve bunların maşaları olan terör örgütlerinin kökünü kurutmak noktasında sarsılmaz bir irade ve kudrete sahiptir” diye konuştu.