Şehit savcının anne ve babası Beştepe'de

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, Şehit Savcı Kiraz’ın babası Hakkı Kiraz ve annesi Saadet Kiraz’ın yanı sıra ‘Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Öykü ve Deneme Yarışması’nda dereceye girenler de hazır bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün ayrıca Beştepe’de Kuveyt Dışişleri Bakanı ve Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Dr. Ahmed Nasir El – Muhammed El – Sabah’ı kabul etti, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Ankara Kafilesi ile görüştü.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara