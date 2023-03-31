Şehit savcının alıkonulduğu anın görüntüsünü paylaşan şüpheli gözaltına alındı

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Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın 31 Mart 2015 günü terör örgütü mensupları tarafından şehit edilmeden önce makamında alıkonulduğu anın görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştığı tespit edilen E. E.Y hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. E.E.Y'nin şehit edilen Kiraz'ın fotoğrafını, 'Adalet, adalet sarayında böyle sağlanır' ibaresiyle paylaştığı tespit edildi. E.E.Y, "Terör örgütü propagandası yapma" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.