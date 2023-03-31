Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Şehit savcının alıkonulduğu anın görüntüsünü paylaşan şüpheli gözaltına alındı

Güncelleme Tarihi:

#Mehmet Selim Kiraz#Şehit Savcı#Terör Örgütü Propagandası
Şehit savcının alıkonulduğu anın görüntüsünü paylaşan şüpheli gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Mart 31, 2023 00:13

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın makam odasında şehit edilmeden önce alıkonulduğu anın görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşan şüpheli E.E.Y hakkında “terör örgütü propagandası yapma” suçundan soruşturma başlatıldı. Şüpheli E.E.Y. yakalanarak gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın 31 Mart 2015 günü terör örgütü mensupları tarafından şehit edilmeden önce makamında alıkonulduğu anın görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştığı tespit edilen E. E.Y hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. E.E.Y'nin şehit edilen Kiraz'ın fotoğrafını, 'Adalet, adalet sarayında böyle sağlanır' ibaresiyle paylaştığı tespit edildi. E.E.Y, "Terör örgütü propagandası yapma" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mehmet Selim Kiraz#Şehit Savcı#Terör Örgütü Propagandası

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Erkek çocuk yetiştirmek daha mı zor

BİR SORUDAN FAZLASI | Erkek çocuk yetiştirmek daha mı zor?

#Psikoloj
Kızamık vakaları arttı, bebeklerde aşılar erkene alındı... Aileler soruyor: 1 yaş aşısını 9uncu ayda yaptırırsak ne olur

Kızamık vakaları arttı, bebeklerde aşılar erkene alındı... Aileler soruyor: 1 yaş aşısını 9'uncu ayda yaptırırsak ne olur?

#Kızamık
Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu: Sıcaklıklar 8-15 derece düşüyor... Yoğun kar alarmı

Son dakika... Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu: Sıcaklıklar 8-15 derece düşüyor... Yoğun kar alarmı

#Meteoroloji