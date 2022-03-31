Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz anıldı... Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Teröristler yok olmaya mahkumdur

Haberin Devamı

Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilişinin 7'inci yıl dönümünde Çağlayan Adliyesi'nde tören düzenlendi. Törene katılan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, konuşmasında terörü lanetledi.



Konuşmasına tüm şehitleri yad ederek Başlayan Bozdağ, "Bizim inancımız gereği şehitler ölmez, onlar diridirler. Şehitler ölmez ama teröristler, terör örgütleri ve onları besleyenler yok olmaya mahkumdurlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti uzun zamandır nice terör örgütleri ile mücadele etmiştir. Neredeyse alfabede terör örgütleri isimlerini sayacak harf kalmadı. Şunu görüyoruz ki bu terör örgütlerinin tamamı birer maşadır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne dönük siyasi ve başka hesapları olan emperyalist güçlerin maşalarıdır.



Onların talimatıyla eylem yaparlar, harekete geçerler. Bugün PKK terör örgütünün, FETÖ terör örgütünün, DHKP-C terör örgütünün tamamının ağababalarının siz de biz de 84 milyon Türk vatandaşı da çok iyi bilmektedir. Aziz milletimizin her bir ferdi bunlara karşı müteyakkızdır. Ne gariptir ki bir yandan hak hukuk adalet deyip ondan sonra dünyanın en büyük emperyalistlerinin kucağından bu ülkenin evlatlarına, savcısına, hakimine, askerine, polisine kurşun sıkmayı meziyet zanneden alçakları, terörü örgütlerine ve bunların güttüğü teröristleri bir kez daha çağlayan adliyesinden lanetliyorum" ifadelerini kullandı.



Haberin Devamı

Terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapan Bozdağ, "Terör bitene kadar, terör örgütleri yok edilene kadar, en son terörist etkisiz hale getirilen kadar terörle etkin karalı mücadele sürdürecektir. Hiç kimsenin bundan endişesi olmasın. Bugüne kadar herhangi bir terör örgütünün yaptığı terör eylemleri ile Türkiye'de aldığı bir mesafe yoktur, bundan sonra da alacağı mesafe olmayacaktır. Sadece uşaklığını yaptıkları küresel güçlerin emrine hizmet etmeye devam edecek ama bu milletin evlatları onlarla mücadeleye kararlı şekilde devam edecektir. Biz PKK, FETÖ, DHKP-C ve diğer terör örgütleri ile mücadele ederken sadece bunlarla değil, bunlara silah veren, bunlara para veren, bunları koyun gibi güden çobanları ile de, ağababaları ile de mücadele ediyoruz" şeklinde konuştu

Şehit Mehmet Selim Kiraz'a sıkılan kurşunun adalet sistemine sıkılmış bir kurşun olduğunu söyleyen Bozdağ, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Şehit savcımız Mehmet Selim Kiraz yargıyı temsil ediyordu. Yargı millet adına hüküm veriyor. Adaleti ayakta tutan, tesis eden, milletin hak arama mücadelesinde onları hakka ve hakikate kavuşmasın vesile olan yüce bir görevi ifa ediyor. O yüzden teröristlerin Mehmet Selim Kiraz kardeşimize sıktığı kurşunlar sadece bir vatan evladını şehit eden kurşunlar değildir. Aynı zamanda adalete sıkılmış kurşunlardır, hukuk devletine sıkılmış kurşunlardır, hukuk düzenimize sıkılmış kurşunlardır.



Birliğimize, dirliğimize, devletimize sıkılmış kurşunlardır Biz bu kurşunların sıkanlarla mücadelemizi bunda sonra da sürdüreceğiz. Adalet ayakta hamdolsun, bir Mehmet Selim Kiraz gitti, değeri babamızın ifade ettiği gibi şu anda 23 bin Mehmet Selim Kiraz sadece hakim savcı sınıfında, avukatları da koyduğumuz zaman yüzbinleri bulan adalet ordusuna sahibiz, Bizi terör eylemleri ile bitiremezler. Adaleti ayakta tutmaktan asla alı koyamazlar. Bundan sonra da biz bunlarla mücadelemizi etkin şekilde sürdüreceğiz. Türkiye Yeni Mehmet Selim Kirazları yetkin bir şekilde yetiştirerek, memleketimizin dört bir yanında adaleti tesis ederek ve ayakta tutarak milletimizin derdine derman olarak yoluna devam edecektir. Türkiye güçlüdür, milletimiz güçlüdür. Şehidimiz babası da ifade etti; bu milletin evlatları şehitlerimizi unutmaz. Şehitlerinin emaneti analarını, babalarını, evlatlarını kendi evlatlarından ayırt etmez. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de bu milletin evlatları adına bu vazifeyi gerektiği şekilde yerine getirir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şehitlerimizin hatırasına, onların emaneti ana ve babalarına sahip çıkmaya devam edeceğiz"