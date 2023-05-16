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Şehit Savcı Kiraz'la ilgili provokatif paylaşıma 1 yıl 3 ay hapis cezası

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#Mehmet Selim Kiraz#Çağlayan Adliyesi#Eda Ezgi Yıldız
Şehit Savcı Kirazla ilgili provokatif paylaşıma 1 yıl 3 ay hapis cezası
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2023 13:46

Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın alıkonulduğu anlara ait provokatif paylaşım yapan sanık Eda Ezgi Yıldız hakim karşısına çıktığı ilk duruşmada 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılarak tahliye edildi.

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Terör örgütü mensupları tarafından 31 Mart 2015 tarihinde şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz ile ilgili sosyal medya hesabından “Adalet, adalet sarayında böyle sağlanır” şeklinde paylaşım yapan sanık Eda Ezgi Yıldız’ın hakim karşısına çıktığı ilk duruşmada karar çıktı. İstanbul 29.Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Eda Ezgi Yıldız ve avukatları hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan sanık Yıldız, bütün terör örgütlerinin eylemlerini lanetlediğini söyleyerek, ‘’Hiçbir zaman terör örgütleriyle bağlantım olmamıştır. Oluşturulan görsellere katılmıyorum, böyle paylaşımım yoktur. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Cankurtaran’ın danışmanlığını yapıyordum. Kendisi de beni sosyal medyadan takip ediyordu, benim böyle paylaşımlarım olsa kendisi beni uyarırdı. Ciddi bir linç kampanyasına uğradım. Söz konusu görsellerin daha sonradan oluşturulduğunu düşünüyorum çünkü ben böyle paylaşımları yapmadığıma eminim. Tahliyemi ve beraatımı istiyorum’’ şeklinde konuştu.

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Şehit Savcı Kirazla ilgili provokatif paylaşıma 1 yıl 3 ay hapis cezası



Duruşmada sanık avukatı ise müvekkilinin hiç sabıkasının olmadığını, söz konusu paylaşımın 8 yıl önce oluşturulduğunu, atılı suçlamaları kendisinin de kabul etmediğini söyleyerek mahkemeden tahliyesini ve beraatını talep etti. Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanığın ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti.

1 YIL 3 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI VE TAHLİYE EDİLDİ

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Eda Ezgi Yıldız’ı ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan sabıkasız oluşunu da dikkate alarak 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Mahkeme ayrıca, sanığın tahliyesine de hükmetti.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Eda Ezgi Yıldız'ın ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan 2 yıl 7 aydan 13 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

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