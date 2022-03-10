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Şehit polisler törenle memleketlerine uğurlandı! Yürek yakan anlar...

#Şanlıurfa#Şehit#Polis

Şanlıurfa’da silah kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine takibe alıp ‘dur’ ihtarında bulundukları otomobilden açılan ateş sonucu şehit olan Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici (30) ile polis memuru Cemal Bozkurt’un (32) cenazeleri, İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü’nde görevli Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici ile polis memuru Cemal Bozkurt, silah kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine takibe alınan otomobile ‘Dur’ ihtarında bulundu. Ancak otomobilden yakın mesafeden tabancayla ateş açıldı. Binici ve Bozkurt yaralanırken, saldırganlar ise kaçtı.

Çağırılan ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Cemal Bozkurt ile Abullah Yasir Binici, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehit polisler törenle memleketlerine uğurlandı Yürek yakan anlar...

Şehit polisler için bu sabah İl Emniyet Müdürlüğü’nün bahçesinde tören düzenlendi. Yağmur altında yapılan törene, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, şehitlerin yakınları, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

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FENALIK GEÇİRDİKLER

Törende şehitlerin özgeçmişi okunduktan sonra saygı duruşu yapıldı. Ardından İl Müftüsü Ramazan Tolan dua okudu. Tören sırasında yakınları, şehit Cemal Bozkurt’un tabutuna sarılıp, uzun süre gözyaşı döktü. Bozkurt’un annesi Sabiha Bozkurt ile Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici’nin eşi Şeydanur Binici fenalık geçirdi. Sabiha Bozkurt ile şehidin eşi Ruken Bozkurt ve Komiser Yardımcısı Binici'nin eşi Şeydanur Binici'yi yakınları teselli etmeye çalıştı.

Şehit polisler törenle memleketlerine uğurlandı Yürek yakan anlar...

Törende konuşan Vali Abdullah Erin, derin bir üzüntü içerisinde olduklarını belirterek, "Bu vatana bu bayrağa birliğimiz beraberliğimiz için kahramanca mücadele eden güvelik birimlerimize el uzatan, namluyu doğrultanlar hangi akıbetle karşı karşıya kaldılarsa bu hain de bu alçak da er veya geç etkisiz hale getirilecek ve hak ettiği bir cezayla karşı karşıya kalacaktır” dedi.

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Törenin ardından komiser yardımcısı Abdullah Yasir Binici’nin cenazesi havayoluyla İstanbul’a, polis memuru Cemal Bozkurt ise karayoluyla Gaziantep’in Karkamış ilçesine uğurlandı.

Şehit polisler törenle memleketlerine uğurlandı Yürek yakan anlar...

2 AY ÖNCE BABASINI KAYBETMİŞ

10 yıllık polis memuru Cemal Bozkurt'un evli ve 1 kız çocuğu babası, 2 yıllık komiser yardımcısı Abdullah Yasir Binici'nin ise bir erkek çocuğu babası olduğu belirtildi. Şehit Cemal Bozkurt'un 2 ay önce de babasını çoklu organ yetmezliği nedeniyle kaybettiği ifade edildi.

Şehit polisler törenle memleketlerine uğurlandı Yürek yakan anlar...

 

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#Şanlıurfa#Şehit#Polis

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