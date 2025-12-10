Şehit polise veda

Haberin Devamı

ÇEKMEKÖY’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda şüphelilerin açtığı ateş sonucu şehit olan Özel Harekât Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Emre Albayrak’ın cenazesi önceki gün yapılan törenin ardından uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı’na getirildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi dualarla uçaktan alınıp cenaze aracıyla Ladik ilçesine götürüldü. Avcı Sultan Mehmet Merkez Camisi’ndeki cenaze törenine İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Samsun Valisi Orhan Tavlı, Amasya Valisi Önder Bakan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar ile milletvekilleri, il başkanları, emniyet personeli, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

SALDIRGAN 11 EL ATEŞ ETMİŞ

ÖZEL harekât polisi Emre Albayrak’ın şehit edilmesine ilişkin soruşturma kapsamında Ramazan Açik’in evinde yapılan aramada ele geçirilenler arasında 90 santimetre kılıç ve karambit bıçak da yer aldı. Olay yerinde yapılan incelemede ise Ramazan Açik’ın 11 el ateş ettiği tespit edildi. Soruşturma kapsamında, polis memuru Albayrak’ı şehit eden Ramazan Açik’in annesi Bedriye Açik, eşi Rabia Açik ve yengesi Simge Açik de Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince gözaltına alındı. Soruşturmada gözaltı sayısı 5’e yükseldi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

Şehidin eşi İrem, annesi Aslıhan, babası Ramazan, kardeşleri Ertuğrul ve Sevda Albayrak’ın cenazede ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. 4 Eylül 2011’de Tunceli’nin Alibaba Mahallesi’ndeki halı sahada Asayiş Şube personelinin yaptığı maç sırasında düzenlenen saldırıda yaralanan 10 polis memurundan biri olan gazi amca Şaban Albayrak da tabutun başında gözyaşı döktü. Emre Albayrak’ın cenazesi öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası aile kabristanlığında toprağa verildi.